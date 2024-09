Dalla passerella di Hermès arriva l' ispirazione da cogliere al volo per quest' autunno

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Pronte a salutare l’estate e a dare il benvenuto all’? Il rientro in città e in ufficio dopo le vacanze estive può rivelarsi inaspettatamente positivo, se si sposta l’attenzione sul lato più bello e divertente, quello degli inizi e non quello della fine. Uno tra i tanti: dedicarsi al nuovo guardaroba di stagione. In cima alla lista’anno non può mancare una giacca bordeaux moda2024. Un vero must have, che dalle sfilate è pronto a diventare nuovaper i prossimi look.