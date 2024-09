Ciclismo presentato il Trofeo Città di Lucca Arriverà sulle Mura

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 4 settembre 2024), 4 settembre 2024 – Nemmeno il Giro d’Italia con l’arrivo di tappa adello scorso mese di maggio, ha avuto il privilegio di fissare il proprio arrivo sul viale delle celebridi, il posto più bello d’Italia per la bicicletta. Si concluderà qui invece il 53°di-Ricordando Giacomo Puccini, la gara nazionale per élite e under 23 in programma domenica 29 settembre presentata questa mattina presso la “Casermetta” sede dell’Associazione Contrade San Paolino di fronte alla statua Catalani. Era presente il vice sindaco diGiovanni Minniti, il presidente della Unione Ciclistica 1948 Angelo Battaglia, con suo padre Gianfranco presidente onorario, storico dirigente deltoscano e per 31 anni giudice di gara.