Ciclismo femminile Alice Toniolli dimessa dall’ospedale | ci sono tre indagati per l’incidente

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Cinovità importanti sullo stato di salute di. La giovane ciclista trentina, caduta rovinosamente il 14 agosto scorso a Vittorio Veneto (Treviso), aveva subito numerose ferite e ricoverata presso l’ospedale Ca’ Foncello di Treviso in condizioni gravi per i traumi subìti. Come riporta l’ANSA,è statadalla struttura ospedaliera descritta e trasferita in un’altra per la terapia riabilitativa. Lo riferisce oggi la tribuna di Treviso, in base al bollettino medico che certifica le “condizioni buone” dell’atleta. Il 24 agosto scorso la diciannovenne si era risvegliata dal coma farmacologico cui era stata sottoposta dopo il ricovero.