Bebe Vio guadagna la finale per il bronzo alle Paralimpiadi | a Parigi per il terzo podio di fila

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 4 settembre 2024)Vio ha reagito di forza alla sconfitta rimediata nella semidel fioretto individuale (categoria B)di2024. Dopo aver perso contro la cinese Rong Xiao per 15-9, Beatrice Maria Vio Grandis (è in gara anche con il cognome della mamma) ha rialzato la testa nello spareggio che metteva in palio la possibilità di disputare laper la medaglia die ha battuto nettamente la cinese Su Kang con il punteggio di 15-7. Prestazione di forza da parte della fuoriclasse veneta, che potrà così cercare di salire suldei Giochi per la terza volta consecutiva in questa specialità dopo la doppietta d’oro firmata tra Rio 2016 e Tokyo 2020.