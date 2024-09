Aule e palestre rimesse a nuovo Pronti alla carica dei 4 480 allievi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Trecentomila euro per lavori di manutenzioni straordinarie in molti plessi scolastici realizzati nei mesi estivi. E un esercito di 4.480 alunni delle scuole materne, primarie, medie statali e paritariea tornare in aula a Rho. Per quanto riguarda i lavori fatti dal Comune, si tratta di piccoli e grandi interventi per migliorare la funzionalità e l’accessibilità degli spazi. Nella scuola primaria Anna Frank di via Chiminello è stata ripristinata l’impermeabilizzazione della palestra, che era ammalorata a causa di alcune infiltrazioni. Sono stati rifatti controsoffitto e illuminazione. Importanti gli interventi nella scuola primaria Casati di via Buozzi a Passirana: è stato rimosso il vecchio controsoffitto della palestra e posato unoantisfondellamento.