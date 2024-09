Atalanta il calendario fino alla 13esima giornata | a Napoli domenica 3 novembre all’ora di pranzo

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Bergamo. La Lega Serie A ha comunicato ufficialmente gli anticipi, i posticipi e la programmazione televisiva delle gare di campionatodel girone d’andata. Saranno settimane di fuoco per l’, che nel suo fittoda qui a finedeve naturalmente tenere conto degli impegni nella nuova Champions League: nella massima competizione europea in poco meno di tre mesi i nerazzurri se la dovranno vedere con Arsenal, Shakhtar Donetsk, Celtic, Stoccarda e Young Boys. In Serie A l’unico vero big match delle prossime settimane è quello contro ilin Campania, in programmaalle 12,30. Poi una serie di trasferte insidiose (Bologna, Venezia e Parma) e cinque gare in casa certamente da non sottovalutare (contro Como, Genoa, Hellas, Monza e Udinese) che avranno luogo in un rinnovato Gewiss Stadium.