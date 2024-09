Aston Villa Vidagany | Evitata penalizzazione grazie alla cessione di Douglas Luiz alla Juventus

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Il football director dell’, Damian, ha spiegato al Mirror la travagliata estate sul fronte del calciomercato per quanto riguarda il concreto rischio di unaper l’eventuale violazione delle regole di sostenibilità finanziaria della Premier League. E in particolare, ha raccontato di come insieme al direttore sportivo Monchi sia stata fondamentale ladiper evitare i 10 punti da scontare nella classifica dell’attuale campionato. Uno dei principali protagonisti della squadra di Birmingham andava ceduto entro la scadenza del 30 giugno e servivano almeno 25 milioni di sterline. A poche ore ddeadline, ne sono arrivati 42 perda parte della, che ha prelevato il brasiliano per rifondare il centrocampo, e così si è evitato il peggio.