Andrea Beretta chi è il capo ultrà dell’Inter che ha ucciso Antonio Bellocco

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Allo stadio non lo si vede da un pezzo e nemmeno a Milano, perché non può fare ingresso nè a San Siro nè in città, eppureè a tutti gli effetti considerato – almeno fino ad oggi – ildella Curva Nord nerazzurra, “ufficialmente” retta da un direttivo del quale fanno parte nomi vecchi e nuovi del movimentointerista. Un movimento che ha provato a cambiare pelle e faccia, evidentemente solo in apparenza visti i fatti di Cernusco, dopo l’omicidio di Vittorio Boiocchi avvenuto sotto casa della vittima, a Figino, il 30 ottobre del 2022, quando a San Siro andava in scena Inter-Sampdoria con lo svuotamento forzato della Nord. È da allora che il “Berro” ha preso in mano definitivamente le redini del secondo anello verde su cui gradoni il 49enne pioltellese è cresciuto, distinguendosi per carisma e decisione, tanto da essere “scelto” dai vecchi capi.