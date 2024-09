A Sabaudia spuntano i borsellini della sirena | cosa sono e perché sono importanti

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Astate trovate delle uova di squalo. Si tratta di “”, capsule ovigere tipiche di alcune specie di elasmobranchi, come razze e squali, che vengono spesso rinvenute sulle spiagge dopo forti mareggiate. Queste capsule, che posvariare in dimensione da 5 a 10 centimetri, contengono un solo uovo fertilizzato edotate di filamenti che permettono di ancorarsi agli scogli o ai rami di gorgonia. I colori delle sacche posvariare dal bianco-giallo traslucido al nero, a secondaspecie. Due uova di colore nero In questo caso, le uova trovate erano di colore nero, rinvenute da Marco Malenotti, un bimbo di 8 anni che vive a Latina. Mentre stava facendo il bagno, all'altezza del ristorante “La Giunca”, appoggiate sul fondo marino, insieme al padre Fabio, ha notato due uova “particolari” deposte con molta probabilità da uno squalo.