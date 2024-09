A New York Sinner cerca l’unica semifinale Slam che gli manca | obiettivo rivincita contro Medvedev

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 4 settembre 2024)non è mai una partita come le altre e, anche quando Jannik sembrava aver preso le misure, a Wimbledon è arrivata una doccia fredda a testimonianza di come il russo non sia un avversario da sottovalutare, in nessun caso. La rivalità tra i due è davvero particolare poiché fatta di lunghi parziali (ha vinto i primi sei incontri,i successivi cinque), ma l’impressione è che sui prati londinesi sia iniziato un nuovo capitolo che si preannuncia pieno di botta e risposta. Se entrambi sono al 100%, probabilmente l’azzurro vince 7 volte su 10, ma basta un minimo calo che il moscovita è pronto ad approfittarne, soprattutto sui palcoscenici più importanti. Lo ha fatto ad esempio nei quarti di Wimbledon, connon al meglio fisicamente, ma anche con Alcaraz lo scorso anno allo US Open o anche con Djokovic in passato, sempre a Flushing Meadows.