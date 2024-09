Toti torna a parlare in tv | Ecco perché mi sono dimesso Tutta la verità

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 3 settembre 2024) Giovannito in tv dopo la vicenda giudiziaria che lo ha travolto. Ha scelto lo studio di “Quarta Repubblica“, il programma condotto da Nicola Porro su Rete4, per raccontare la suadei fatti. L’indagine che lo ha tenuto a lungo lontano dal suo incarico di governatore della Liguria ha poi innescato le sue dimissioni, ed è proprio questo uno dei punti cheha voluto chiarire. L’ex governatore non ha usato giri di parole: “Ioin pace con la mia coscienza.molto sereno – ha detto – Credo di avere dato tutto quello che potevo alla politica e i risultati nella regione Liguria si vedono”. Poi le parole inaspettate: “Io non riesco ad avercela fino in fondo neppure con i magistrati, che pure secondo me sbagliano”.