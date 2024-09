Stefano De Martino la polemica dopo la prima puntata di Affari Tuoi

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di martedì 3 settembre 2024)mesi di attesa ieri sera è andata in onda ladicondotta daDe. Sui social già dai primi minuti è nata una, in molti infatti hanno bacchettato il nuovo conduttore di Rai Uno per non aver salutato Amadeus: “Almeno dei saluti poteva farli. Anche Myrta con barbara l’ha fatto, in questo caso erano doverosi”. “Stendiamo un velo pietoso sulla damnatio memoriae nei confronti di Amadeus, nemmeno un saluto o un ringraziamento”. “Non so di chi è la “colpa” ma siccome Amadeus è in salute e non ha ucciso nessuno, si poteva iniziare con un saluto a chi ha lasciato in eredità una Ferrari televisiva”. “Ero sicura che avrebbe almeno salutato Ama e invece il nulla”. “Posso dire che potevano fargli nominare Amadeus all’inizio?”. “Ma un ‘Ciao Ama ‘ faceva brutto?”.