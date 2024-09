Seri Industrial annuncia intesa con azienda cinese per Iia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 3 settembre 2024)hato un memorandum dicon un playere un piano di sviluppo con nuove assunzioni per Industria Italiana Autobus. E' quanto si legge in una nota diffusa dal Mimit al termine del tavolo che si è tenuto oggi a Palazzo Piacentini, il primo dopo l'accordo sottoscritto a luglio tra Invitalia, Leonardo eper la cessione a quest'ultima di una partecipazione pari al 98% del capitale di IIA. All'incontro, presieduto dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, e dalla sottosegretaria con delega alle crisii, Fausta Bergamotto, hanno partecipato - oltre ai tecnici del Mimit - i rappresentanti della Città Municipale di Bologna, della Regione Campania ed Emilia-Romagna, i vertici del gruppo, di Invitalia e i rappresentanti dei sindacati confederali e di categoria.