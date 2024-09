Ospedale Sant’Agata incontro Rubano-Morgante | riapre il reparto di riabilitazione rassicurazioni sul pronto soccorso

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 3 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiInfine l’c’è stato. Francesco Maria, deputato di Forza Italia, ha discusso in un faccia a faccia, apparso in un vero momento improbabile, con il Dirigente del San Pio Maria, delle principali criticità che affliggono la struttura sanitaria riverberandosi negativamente sul diritto alla salute dei cittadini. Il primo tema affrontato è stato quello della riapertura h24 deldel Sant’Alfonso Maria de’ Liguori ade’ Goti; il secondo il concorso pubblico che dovrebbe assegnare sette medici ai due Ospedali del San Pio, ovvero il Rummo e lo stesso Sant’Alfonso cui dovrebbero essere assegnati cinque dottori. Al concorso indetto dall’azienda ospedaliera hanno risposto solo sette medici sulle tredici unità richieste e l’auspicio dellaè che, tra questi, cinque opteranno per il presidio dide Goti.