Milano fidanzati aggrediti e rapinati | l’aggressore incastrato dallo strabismo di Venere

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 3 settembre 2024) Ai dueè rimasto impresso quel dettaglio che poi si è rivelato decisivo per le indagini: uno dei rapinatori aveva lodi, il difetto della vista che comporta il disallineamento degli assi oculari. Un particolare che ha consentito agli agenti del commissariato Bonola di riconoscere un ventenne marocchino mai censito in Italia e il complice connazionale di 34 anni, fermati lo scorso 30 agosto per rapina pluriaggravata. Il raid in via Dolci Stando a quanto ricostruito, i duedi 24 anni sono statila sera del 28 agosto in via Dolci, in zona San Siro: presi alle spalle, malmenati e storditi con lo spray urticante per rapinare un orologio da 300 euro al ragazzo. Dopo la fuga, le vittime, che non hanno riportato ferite, hanno chiamato il 112 per denunciare quanto accaduto.