Mai un euro per la Boccia Sangiuliano parla dopo il faccia a faccia con Meloni

(Di martedì 3 settembre 2024) Novanta minuti a Palazzo Chigi dove Gennaroè stato a colloquio con la premier Giorgia. Il ministro della Cultura - da giorni al centro del dibattito politico per il 'caso' della presunta consulente Maria Rosaria- era entrato ed uscito in auto dall'ingresso posteriore della sede del governo senza quindi rilasciare dichiarazioni ai cronisti. I giornalisti, operatori televisivi e fotografi, appresa la notizia dell'arrivo dia Palazzo Chigi si erano assiepati davanti all'ingresso principale per poi abbandonare la 'postazione' a causa di un forte temporale.