LIVE Nuoto Paralimpiadi 2024 in DIRETTA | cinque gli italiani in finale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 3 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.05 Spazio ai 200 misti uomini SM13, senza azzurri. 11.03 Leanne Smith si candida per la vittoria con il suo 1’32”62. Mecenate è quinta in 2’13”46 ed entra incon l’ottavo e ultimo crono! 10.57 La spagnola Marta Fernandez Infante si impone in 1’36”04; l’altra iberica Teresa Perales, terza, firma invece il record paralimpico S2 in 2’05”63. 10.54 Torna in gara l’Italia con Domiziana Mecenate, coinvolta nei 100 stile libero S3. 10.51 Miglior tempo per l’olandese Liesette Bruinsma in 2’45”06, avanti a Lukianenko. 10.45 La cinese Jia Ma si impone in 2’47”45. 10.40 200 misti SM11 femminili, gara senza Italia al via. 10.38 La cinese Dong Lu vince la sua batteria in 39”48, quinta Monica Boggioni in 46”52: l’azzurra è purtroppo la prima delle escluse. 10.36 Seconda batteria con Monica Boggioni in corsia 2.