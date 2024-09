Liberazione inaugurata la stele dedicata alla Brigata Maiella

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 3 settembre 2024) Grande festa domenica pomeriggio nei giardini della Mediateca Montanari, per lo svelamento della(in foto) realizzata dstudentessa fanese Giulia Orciari in onore dellaprotagonista 80 anni fa, assieme a Polacchi e Inglesi, delladei nostri territori dal nazifascismo. Un elaborato artistico realizzato in vetro dipinto a mano incastonato in un legno ottuagenario, donatocittà dal Liceo Nolfi Apolloni, per volontà dei sindacati pensionati Spi-Cgil, Fnp-Cisl e Uilp-Uil marchigiani.