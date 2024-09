Le promesse tradite della destra sulle pensioni

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di martedì 3 settembre 2024) Come ogni estate che si rispetti, anche questa, visto l’appropinquarsilegge di Bilancio, ha portato con sé il solito dibattito. Nell’affastellarsi di “quote”, “finestre” e “scivoli” che più che altro paiono salite, nel prossimo futuro per gli italiani sarà sempre più difficile uscire prima dal lavoro. Non è di certo una novità: del resto, già con le prime due Manovre il governo ha ridotto quanto più possibile tale possibilità, con l’obiettivo, nemmeno troppo velato, di fare cassa. Tanto Ape sociale quanto – e soprattutto – Opzione donna sono state pesantemente modificate, mentre Quota 103, come avevamo scritto su questo giornale in tempi non sospetti (si veda “La Notizia” del 18 novembre 2023), si è rivelata un fiasco totale.