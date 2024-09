La macchina Paese si rimette in moto

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 3 settembre 2024) Con ieri, lunedì, è credibile o almeno fa piacere crederlo, lasi è rimessa in movimento. La prima constatazione che molti faranno è che, durante il mese scorso,non tutto è stato fermo, in Italia come fuori dei suoi confini. Purtroppo, molte di quelle attività si sono rese necessarie prevalentemente in seguito a eventi spiacevoli. Tanto palesi che sarebbe superfluo ricordarli ancora in dettaglio. Può servire piuttosto riconsiderarli in generale per aver conferma del loro peso rilevante sulla crisi economica globale. L’ evoluzione di tali fenomeni è stata più che poliforme, addirittura tentacolare, e è importante cogliere qualche aspetto tra quegli stessi, particolarmente più indesiderati. Partendo dagli esordi delle asperità tra la Russia e chi la contrastava per la cosiddetta “esercitazione militare speciale”, da leggersi con il significato di Invasione dell’ Ucraina.