La Cia Campania protagonista al Bufala Fest

(Di martedì 3 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLa Ciaal. Nelle cinque giornate (dl 4 all’8 Settembre) all’insegna del gusto, dell’arte, dell’inclusione e del valore della diversità, in Piazza Municipio a Napoli, la Cia darà un contributo di idee, proposte. “Il– ha sottolineato Raffaele Amore, Presidente Cia– accresce l’interesse del mondo su una eccellenza che è campana. Come mondo agricolo, anche in questa iniziativa, continueremo a promuovere azioni di tutela e valorizzazione del comparto”. “Sarà per noi, e grazia alla sponda della organizzazione, l’occasione per presentare spunti e percorsi per valorizzare di più e meglio una nostra eccellenza. Più grazie sulla tracciabilità significa tutelare la qualità del prodotto. La mozzarella va promossa e difesa”.