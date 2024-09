Italia-San Marino Under 21 | data orario tv e streaming Qualificazioni Europei U21 2025

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 3 settembre 2024) Giovedì 5 settembre, alle ore 16.45, l’21 sfiderà Sanin occasione dell’ottava giornata del girone A di qualificazione agliin Slovacchia del. Gli azzurrini di Carmine Nunziata sono chiaramente favoriti dopo il 7-0 dell’ane per il Ct l’impegno di Latina allo stadio Francioni è un’occasione importante per fare alcuni test tattici in vista dello scontro diretto con la Norvegia, in programma martedì 10 alle 18.30 a Stavanger. Il nome nuovo nell’elenco dei 26 convocati è quello di Nicolò Savona, difensore della Juventus, protagonista di un ottimo avvio di stagione con tanto di gol nella vittoria dei bianconeri sul campo del Verona nella seconda giornata di Serie A. Assente invece l’attaccante del Burnley Luca Koleosho, che non potrà rispondere alla convocazione. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Rai 2 e insu Rai Play.