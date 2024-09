Il Valencia in imbarazzo | Siamo a conoscenza dell’arresto nel nostro giocatore

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 3 settembre 2024) “In relazione alle notizie di stampa apparse in merito all’arresto deldelCF, Rafa Mir, il Club è astesso e, in assenza di dettagli in merito, per il momento può solo dichiarare che collaborerà in tutto”. Si esprime così, il, nel comunicato stampa sulla vicenda che riguarda uno dei calciatori del club spagnolo. Rafa Mir è stato arrestato lunedì sera dalla Guardia Civil iberica. L’attaccante è accusato di “aggressione sessuale” nella sua abitazione, dove sarebbero rimaste coinvolte due donne, così come riferisce, assieme ad altri media iberici, l’agenzia di stampa Efe. Il calciatore 30enne sarebbe stato denunciato da una delle due vittime della presunta aggressione, insieme con un altro uomo.