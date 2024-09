Il ‘triangolo’ Napoli-Osimhen-Galatasaray…

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 3 settembre 2024), c’era una voltaVictor. Di seguito un articolo tratto dall’edizione odierna di Tuttosport. “L’avventura del bomber bizzoso è passata attraverso quattro paesi diversi, da Gedda in Arabia Saudita, fino ad Istanbul in Turchia, passando anche per Londra e Parigi. Un’estate travagliata e bollente, per ile l’agente Roberto Calenda che hanno cercato disperatamente una soluzione che potesse soddisfare tutti”. L’ultimo confronto a“L’ultimo confronto tra il presidente De Laurentiis, il ds Manna, Antonio Conte e lo stessoè stato caratterizzato da toni accesissimi, soprattutto quando ilha mostrato una ferma determinazione nel rigettare l’offerta al ribasso formulata dall’Al Ahli, club saudita che aveva già trovato l’accordo con il calciatore e il suo entourage.