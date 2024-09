Il ballo dei titolisti dei giornali una cruenta staffetta tra guerre e omicidi

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 3 settembre 2024) Ogni giorno i responsabili delle prime pagine deie dei titoli di testa dei teledevono decidere. Salve eccezioni – un attentato a Trump, una nomina di Harris, un tappeto rosso al Lido di Venezia – possono scegliere fra le dueche fanno notizia (il Sudan no), Ucraina-Russia e Israele-Gaza. Ieri, per esempio, mentre Kyiv e Kharkiv erano bersagliate da un nuovo record di missili e droni e Putin viaggiava alla volta della Mongolia (che significava una doppia assicurazione: che la Mongolia non avrebbe approfittato della sua presenza per arrestarlo, e che la Russia non avrebbe approfittato della sua assenza per deporlo), la maggioranza democratica degli israeliani scendeva in piazza contro Netanyahu e i suoi ministri fascisti e razzisti, per il cessate il fuoco e il primato della liberazione degli ostaggi superstiti. Non era facile.