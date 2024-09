Guida TV Sky Cinema e NOW | La scuola più bella del mondo Martedi 3 Settembre 2024

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di martedì 3 settembre 2024) Questa sera super i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.Lunedi 2, su SkyUno HD alle 21:15, "Lapiùdel" è una commedia diretta da Luca Miniero, con Christian De Sica e Rocco Papaleo. La storia segue le vicende di un preside di unatoscana, che, nel tentativo di migliorare l'immagine della sua istituzione, organizza un gemellaggio con unaghanese. Tuttavia, a causa di un errore tecnologico, la proposta viene inviata per sbaglio a un istituto di Napoli, dando vita a una serie di situazioni comiche e inaspettate. Il film gioca sugli stereotipi regionali italiani, offrendo una riflessione leggera ma acuta sulla diversità culturale e l'integrazione.