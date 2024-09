Ex Menarini il giorno della verità Sciopero e presidio al Ministero

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 3 settembre 2024) Otto ore diper i lavoratori di Industria italiana autobus in concomitanza con l’incontro aldelle Imprese e del made in Italy per capire il futuro dell’ex Breda e dello stabilimento bolognese. Il summit è stato convocato per oggi in fretta e furia a inizio agosto, dopo la lettera, poi ritirata, in cui la nuova proprietà dell’azienda (Seri Instrustrial) annunciava il trasferimento dei lavoratori dello stabilimento del capoluogo emiliano alla sede di Flumeri, in provincia di Avellino. Un fulmine a ciel sereno, deflagrato nelcommemorazionestrage di Bologna, che aveva colto di sorpresa i sindacati, visto che durante la lunga trattativa per la cessione alla famiglia Civitillo di Iia era stato assicurata la prosecuzione delle attività nella fabbrica storica di via San Donato.