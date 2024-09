Emma Marrone ricorda il padre Rosario | la morte non esiste Il dolore esiste ed aumenta ogni giorno

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di martedì 3 settembre 2024) Il 4 settembre del 2022ha detto addio al, una delle colonne portanti della sua vita. Unimmenso che non passa mai e che la voce di “Apnea” ha volutore con uno struggente post condiviso sulla sua pagina Instagram.su Instagram: il ricordo delLanon. Inizia così il post cheha scritto su Instagram a due anni dalla scomparsa del. Unache ha scosso e segnato la vita dell’artista salentina che non ha mai fatto mistero di quanto ilnon passi e di come sia difficile andare avanti senza di lui. Del resto papĂera il suo tutto: un amico, un complice, la spalla su cui appoggiarsi sempre, ma anche il primo a cui faceva ascoltare le sue nuove canzoni.