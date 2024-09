Cosa cambia tra fattura elettronica e fattura sanitaria? La spiegazione

Leggi tutta la notizia su pensionipertutti

(Di martedì 3 settembre 2024) Lazione è un aspetto fondamentale per chi lavora come libero professionista in Italia, e gli psicologi non fanno eccezione. In quanto professionisti sanitari la gestione delle fatture comporta specifiche considerazioni, specialmente quando si parla delle differenze tra. Per fortuna, psicologi e psicoterapeuti possono ormai contare sul supporto di software dizione di ultima generazione come Gesto. Questi programmi aiutano il professionista a gestire l’aspetto economico e fiscale dello studio, con tante features utili per compilare ed emettere le fatture, gestire gli appuntamenti e analizzare l’andamento economico dello studio.