Circuisce l’anziana compagna per ereditarne il patrimonio | denunciato

(Di martedì 3 settembre 2024) Olgiate Comasco (Como) – Le aveva fatto trasferire 4 milioni di euro su un conto cointestato, prelevava dal suo bancomat durante i ricoveri in casa di cura e - per essere sicuro di ereditare tutto ildell'anziana e abbiente- stava cercando di farla diventare sua moglie. E' per questo indagato per circonvenzione di incapace, appropriazione indebita e indebito utilizzo di carte di pagamento un 60enne, residente in provincia di Varese. La Guardia di finanza di Como ha già eseguito nei sui confronti un sequestro preventivo, emesso dal gip del tribunale di Como, per circa 400mila euro. La coppia era unita da tempo.