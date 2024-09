Chiara Ferragni il nuovo tatuaggio fa discutere | c’entra Fedez

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di martedì 3 settembre 2024) Personaggi tv., ilfa– Dopo i vari viaggi in giro per l’Europa e per l’Italia in particolare,è tornata a casa a Milano per accogliere i piccoli Leone e Vittoria che rientravano dalle vacanze con il padre. L’imprenditrice ha festeggiato questa nuova vita da mamma single con unche segna la sua rinascita. ( dopo le foto) Leggi anche: Carlo Conti, chi vorrebbe con lui a Sanremo: il nome esplosivo Leggi anche: De Martino, Amadeus e Nicola Savino: c’è già un vincitore nel “prime time”, ilfanelle scorse ore ha condiviso sui social una serie di foto della sua “ultima” vacanza prima di rientrare ufficialmente a lavoro.