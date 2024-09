Caso Sangiuliano la versione di Maria Rosaria Boccia | Non ho mai pagato nulla

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 3 settembre 2024) Non accennano a placarsi le polemiche che da qualche giorno vedono come protagonista il ministro della Cultura, Gennaro, e la sua presunta collaboratrice. Con una lettera inviata a La Stampa,ha chiarito che la donna, individuata inizialmente per un incarico a titolo gratuito, dopo le verifiche amministrative non è stata ritenuta idonea e, dunque, non sarebbe stato speso un euro di denaro pubblico per le sue presenze. Ma le dichiarazioni della, contenute in alcune stories pubblicate su Instagram, mettono nei guai il ministro: “Io non ho mai. Mi è sempre stato detto che il ministero rimborsava le spese dei consiglieri, tant’è che tutti i viaggi sono sempre stati organizzati dal capo segreteria del ministro”.