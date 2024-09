Caso ProMarche parla l’ad | | Cento posti sono a rischio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 3 settembre 2024) È stato convocata per questa sera alle 20, la seduta urgente di consiglio comunale per discutere la vicendae, nello specifico, la delibera di diniego contro cui ha fatto ricorso la società cooperativa, non ravvisandovi motivi alla base di tale scelta. Nel frattempo è il vertice dell’azienda a spiegare quanto sta avvenendo nello stabilimento di via Pomezia, dove l’impianto di stoccaggio a bassa temperatura farebbe compiere allaun grande balzo in avanti. "La nostra realtà, ad oggi, ha al suo interno 283 persone – affermaOreste Aquilone – Se l’ampliamento non dovesse esserci un centinaio dipotrebbe essere a. Per quanto riguarda la nostra proposta, abbiamo presentato un progetto preliminare già nel dicembre 2022 e nel dicembre 2023 è stato firmato l’atto d’impegno a realizzarlo.