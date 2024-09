Caso Boccia pressing per le dimissioni di Sangiuliano Pd | Governo ridotto a corte bizantina E Iv lancia una petizione

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 3 settembre 2024) Cresce ilper ledi Gennarodopo lo scandalo nato intorno a Maria Rosaria, sedicente consulente del ministro della Cultura sospettata di aver ricevuto rimborsi pubblici senza titolo e di aver avuto accesso a documenti riservati del prossimo G7 di Pompei. Sul proprio sito, Italia vivaunaper chiedere un passo indietro dell’ex direttore del Tg2: “Il ministero della Cultura deve essere il luogo in cui si tutela la bellezza, non dove si esalta la mediocrità . Il ministronon solo ha mentito, non solo con il suo comportamento ha esposto Pompei, patria della cultura, al ridicolo, ma ha anche messo a rischio la sicurezza del G7. Per questo la sua presenza alin un ruolo così delicato non è più sostenibile.