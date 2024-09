Ascolti tv 2 settembre | fra il debutto di Stefano De Martino e il ritorno di Myrta Merlino

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di martedì 3 settembre 2024) Ieri, 2, molte trasmissioni sono tornate in onda dopo la pausa estiva e questo è il riassunto degli. I primi a tornare sono stati Federica Panicucci e Francesco Vecchi con il loro Mattino Cinque. La Rai ha ancora il palinsesto estivo e per questo i due hanno potuto godere di un 18,6% di share nella prima parte e un 18% di share nella seconda parte vincendo di pochissimo sull’ormai affannato UnoMattina Estate fermo al 17,9% di share. Questo “gioco” non è però valso ache – tornata in pompa magna con tanto di studio rinnovato – ha perso contro l’ormai logorato Estate in Diretta di un bel po’ di punti percentuale. Nel dettaglio Pomeriggio Cinque ha fatto il 14,94% di share nella prima parte, il 12,44% di share nella seconda parte e il 10,75% di share nei saluti finali con telespettatori sotto il milione da metà trasmissione in poi.