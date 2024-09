WWE TNA | Jordynne Grace cita Triple H dopo No Mercy il suo futuro sembra sempre più a Stamford

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di lunedì 2 settembre 2024)è stata l’apripista alla collaborazione tra TNA e WWE. Oggettivamente riconosciuta come una delle competitrici più importanti nella disciplina,aver insidiato il titolo di Roxanne Perez, le speculazioni sul suosi sono moltiplicate. A gettare benzina sul fuoco, è la stessa. Cit. Evidentemente esaltata dall’ottimo NXT Noha sganciato la bomba su TwitterndoH (non uno a caso), con una frase piuttosto emblematica del suo repertorio: It’s time to play the game.—(@) September 2, 2024 La star della TNA ha firmato un nuovo contratto con la compagnia l’anno scorso, con durata fino al gennaio 2025.