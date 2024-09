Venezia dice no alla cravatta

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 2 settembre 2024)è nel suo Sul red carpet gli uomini stanno diventando sempre più audaci e anche a2024 non fanno eccezione. Tanti hanno lasciato nell’armadio il classico smoking nero per osare e mettersi in gioco con look più glamour e stravaganti. Il codi abbigliamento Black Tie del Festival diè ufficialmente abolito. Pochi esclusi, tutti grandi attori sul tappeto rosso della kermesse hanno avuto la stessa idea: gli abiti possono essere magnifici anche senza la. Oppure come Jude Law, che l’ha sostituita con un foulard annodato a fiocco messa sopra una t-shirt nera. Il primo senzasul tappeto rosso è stato Justin Theroux che si è presentato ai fotografi con un elegante abito di Zegna. Un blazer bianco indossato su pantaloni neri, con una spilla a forma di uccello scintillante della collezione “Bird on a Rock” di Jean Schlumberger by Tiffany.