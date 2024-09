The Brutalist | 13 minuti di standing ovation per il film di Brady Corbet a Venezia 2024

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 2 settembre 2024) The, ildicon protagonista Adrien Brody, ha ricevuto più di 10dialla Mostra del Cinema di. Riuscite a immaginare di applaudire unper 13 interiper un? È quello che è successo questa ieri sera aper Thedi. La recensione entusiastica di THR descrive Thecome "una monumentale sinfonia dell'esperienza degli immigrati" con una performance "devastante" di Adrien Brody nel ruolo di Tóth. Il titolo che concorre al Leone d'oro infatti è stato giudicato come "magistrale" e "monumentale" da diverse persone persone del settore. Angelina Jolie scoppia in lacrime durante laper Maria aUna ricezione entusiastica L'embargo non dovrebbe cadere prima di