Stavo per uccidere Benito Mussolini Lo ha salvato mia madre

(Di lunedì 2 settembre 2024) Leonardo Maiuri è un medico di 101 anni che non ha nessuna intenzione di stare a far niente. Visita amici, dà consulenze a vecchi pazienti affezionati, sostituisce il figlio in ambulatorio quando serve e fa parte della commissione che decide sulle invalidità.D'altronde la sua vita è sempre stata dedicata alla medicina e ha tramandato la “missione” in famiglia: tra figli e nipoti in nove - psicologi, medici, osteopati - hanno seguito il suo esempio. Quando lo incontri ti visita con lo sguardo ed è subito pronto a darti la dritta giusta, suggerire un medicinale particolare o spiegarti una patologia. E non si ferma mai, nemmeno durante le lunghe vacanze estive al fresco del meraviglioso Altopiano di Asiago, località Kaberlaba. Dottor Leonardo Maiuri, che panorama. E che fresco qui tra le montagne. «Bello vero? Ci vengo in villeggiatura da 50 anni.