Roma l’Esquilino compie 150 anni | il calendario degli eventi per festeggiare

(Di lunedì 2 settembre 2024), 2 settembre 2024 –Capitale celebra i 150delcon due giornate di iniziative culturali, musicali e cinematografiche in programma sabato 7 e domenica 8 settembre. Il programmaappuntamenti è stato presentato questa mattina dalla Presidente dell’Assemblea capitolina Svetlana Celli e dal Presidente della Commissione Turismo, Moda e Relazioni Internazionali Mariano Angelucci. Presente anche Leandro Pesci, Presidente Anec Agis Lazio. Il programma Sabato 7 settembre Si parte sabato 7 settembre, alle ore 10, nella Sala della Protomoteca in Campidoglio con la premiazione delle associazioni e delle realtà che si distinguono per attività culturali e sociali sul territorio.Dalle ore 19, nell’Arena Cinema di Piazza Vittorio, concerto della Banda della Polizia Locale diCapitale; a seguire l’esibizione dell’Asd “La luna e la tartaruga”.