Promozione Coppa Italia il Gabicce Gradara sfiora il colpaccio in casa del Valfoglia

(Di lunedì 2 settembre 2024) Ospiti in superiorità numerica dal 40? del primo tempo per l’espulsione di Principi (fallo da ultimo uomo) VALLESINA, 2 settembre 2024 – 0-0 nella sfida di andata ditra Tavuglia. Nella prima frazione pericolosa la squadra diin un paio di circostanze con l’ex Vegliò, solo davanti al portiere Andreani, e Baldelli. Al 40? viene espulso per fallo da ultimo uomo uno dei due difensori centrali della squadra di Arcangeli, Principi. L’episodio cambia il volto della partita perchè nella ripresa ilin superiorità numerica ha tenuto in mano il pallino del giocodo la marcatura a più riprese; l’occasione più nitida con Torsani che non ha sfruttato un assist di Dominici (Costantini con un tiro cross dalla sinistra ha colpito un legno).