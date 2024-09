Power Hits Estate Rtl 102 5 all’Arena di Verona il 3 settembre

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 2 settembre 2024) Roma, 2 set. (askanews) – La bella stagione si conclude con l’evento più atteso di sempre, il2024 di RTL 102.5. Ddi, uno spettacolo dal vivo con un cast stellare e super ospiti, le cui novità verranno svelate domani in conferenza stampa a. A condurre ildi RTL 102.5 saranno Paola Di Benedetto e Matteo Campese. Gli artisti che si esibiranno sono: Alessandra Amoroso, Alfa, Angelina Mango, Anna, Annalisa, Articolo 31, BigMama, BNKR44 Boomdabash, Capo Plaza, ComaCose, Elodie, Emis Killa, Emma, Fedez, Francesco Gabbani, Gaia, Geolier, Ghali, Gigi D’Alessio, Guè, Irama, Mahmood, Negramaro, Noemi, Paola & Chiara, Rose Villain, Sophie and the Giants, Tananai, The Kolors, Tony Effe. “Quest’anno, all’ottava edizione, lo sforzo è stato maggiore.