Pil l’Istat certifica che l’Italia cresce più di altre nazioni Meloni | Mai più soldi gettati dalla finestra

(Di lunedì 2 settembre 2024) Seppellite le fake news estive, la stagione politica ed economica inizia su basi serie e confortanti.attesta la crescita del nostro Pil (prodotto interno lordo) nel secondo trimestre 2024. E’ cresciuto dello 0,2% rispetto al trimestre precedente e dello 0,9% su base annua: ossia nei confronti del secondo trimestre del 2023. I numeri che l’Istituto di statistica sottopone all’attenzione si aggiungono ad un altro dato di soli pochi giorni fa: il record di luglio sul lavoro, con una disoccupazione mai così bassa dal 2008. Agli agitatori di professione di un fantomatico autunno militante di piazza e di tensione raccomandiamo di unire i “puntini”, come si fa in un facile giochino. E troveranno il filo conduttore di un ennesimo dato che dimostra le scelte felici del governo. E’ un’altra tegola per le opposizioni, comprendiamo il “disagio”.