Perché Hvaldimir il beluga morto in acque norvegesi era considerato una spia russa?

(Di lunedì 2 settembre 2024) Si chiamava, gioco di parole che fonde Hval, balena in norvese e Vladimir, come il nome del presidente russo Putin. Ed ed era un esemplare didalla storia piuttosto singolare. Da tempo, infatti, si erano diffuse voci circa l’impiego del cetaceo in operazioni di spionaggio russo. Il ritrovamento della carcassa senza vita dell’animale è avvenuto nella baia di Risavika, nel sud della Norvegia, grazie a due pescatori. Alcuni addetti l’hanno poi sollevata con una gru e portata in un porto vicino dov’è stata esaminata. Il biologo marino Sebastian Strand ha detto a NRK: “Sfortunatamente, abbiamo trovatoche galleggiava in mare. È deceduto, ma non è chiaro al momento quale sia stata la causa della morte. È assolutamente orribile. Sembrava in buone condizioni fino a ieri. Quindi dobbiamo solo capire cosa potrebbe essere successo“.