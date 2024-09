Lukaku sposta gli equilibri in Serie A il Napoli ha un centrocampo completo | se ne parla a NM Live

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 2 settembre 2024) NM– Petrazzuolo, Bucchi, Scarlato, Pasino, Schwoch e Pastore sono intervenuti a “MAGAZINE”, trasmissione radiofonica che approfondisce i temi sul Calcioproposti daMagazine.com, in onda dal lunedì al venerdì, su Radio Punto Zero, dalle 14:00 alle 15:00, per il consueto punto sugli azzurri. Questi i loro interventi riportati da TerzoTempo.Com: NM– Petrazzuolo: “-Parma? Sfida difficile ma la vittoria è stata meritata,è una garanzia, Neres fa la differenza” Il dir. ANTONIO PETRAZZUOLO: è intervenuto a “-Parma? Vittoria entusiasmante, gli azzurri hanno meritato la vittoria. La partita è stata difficile, il Parma è partito a mille. Nel primo tempo Lobotka e Anguissa hanno faticato, Conte è stato bravo a trovare le giuste contromisure.