Lukaku scopre Napoli con Mertens | una giornata speciale per il nuovo bomber azzurro

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di lunedì 2 settembre 2024)insieme per le strade di. Dries porta il compagno di nazionale a scoprire le bellezze della città partenopea Romelusta imparando a conoscere, e chi meglio di Driespoteva fargli da guida? Il Corriere dello Sport svela un retroscena che farà piacere ai tifosi del. Mentre la squadra di Antonio Conte è in pausa per gli impegni delle nazionali,è rimasto in città per allenarsi. E ieri ha avuto un compagno d’eccezione: proprio, tornato aper una visita. Il quotidiano racconta: “I due hanno uno splendido rapporto e sono stati compagni di nazionale per tanti anni: ieri hanno trascorso lainsieme, a quanto pare a spasso per il Golfo, un bagno e un giro ad ammirare le bellezze con vista sul mare.