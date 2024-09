La sorella di Moussa Sangare | Tre denunce se avessero ascoltato me e mia madre forse Sharon Verzeni sarebbe ancora viva

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 2 settembre 2024), l’uomo che ha confessato l’omicidio di, era indagato per maltrattamenti in famiglia per aver minacciato lae lacon un coltello. Un particolare emerso nel corso della conferenza stampa della procura di Bergamo per annunciare il fermo del 31enne. Ma ora emerge che il giovane era stato denunciato tre volte dalla famiglia. “Ho avuto paura di morire anche io. Mio fratello ha tentato di uccidermi. Quello che ha fatto apoteva succedere a me. Ne sono convinta – dice al Corriere della Sera Awa– È stata un’escalation. Io e miaKadiatou abbiamo fatto di tutto per aiutarlo. Non volevamo credere a quello che ha confessato. Con mamma siamo scoppiate in lacrime.però se ciascoltate. Il nostro pensiero va a lei e alla sua famiglia”.