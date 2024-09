Inter un salvagente per se stesso e per Lautaro | Thuram ha già disintegrato la prima insinuazione|Primapagina

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di lunedì 2 settembre 2024) 2024-09-01 19:00:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata da CM.com: Tre partite giocate e quattro gol realizzati, bottino figlio delle due doppiette contro Genoa e Atalanta,e terza di campionato, con una breve pausa contro il Lecce. Marcusprocede a ritmi infernali, una marcia impressionante se pensiamo che un anno fa erano state necessarie dieci partite di campionato per assicurarsi lonumero di marcature già raggiunto quest’anno con sette partite in meno. Una partenza a razzo che serviva a tutti: all’, all’ambiente e anche a se, nonostante sia stato la più bella sorpresa del 2023/24. LA RISPOSTA – Ma il calcio è così, un mondo privo di memoria in cui è assolutamente necessario confermarsi ogni giorno perché quello che hai fatto ieri non vale più oggi, figuriamoci domani.