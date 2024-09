Il dottor Alì | trama e streaming Stagione 2 puntata 25 | Uguaglianza

Leggi tutta la notizia su ascoltitv

(Di lunedì 2 settembre 2024) Sabato 31 agosto 2024 è andata in onda ladal titolo “”, venticinquesimo episodio della secondadella fiction turca IlAlì, trasmessa sul canale Real Time (n.31 DTT) in prima serata (si trova anche su Prime). Qui la descrizione del programma e cast,di tutti gli episodi. IlAlì –episodio 2/25 Una Sfida per la Vita L’ospedale è un vortice di emozioni contrastanti per Ali, Ezo e Nazl?. Mentre si preparano per l’operazione di un bambino appena nato, la tensione è palpabile. La vita di un’anima così piccola è nelle loro mani e la responsabilità incombe su di loro come un peso enorme. Nel frattempo, Ferman si trova in una situazione delicata. Vuslat, con il suo solito piglio autoritario, lo costringe ad occuparsi di un paziente molto particolare: un uomo ricco e potente, ma ossessionato dalla perfezione fisica.