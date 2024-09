I 10 prodotti essenziali da portare in borsa

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 2 settembre 2024) Finire le vacanze e tornare a lavoro con la consapevolezza di aver rimandato all’anno successivo le lunghe giornate in spiaggia e le serate con gli amici è dura, soprattutto perché le temperature non accennano a diminuire. L’importante però, anche in casi come questi, è non farsi mai trovare impreparati: è arrivato il momento di rimboccarsi le maniche e riprendere in mano la propria routine. La prima cosa da fare, dopo aver organizzato la- da lavoro o per la scuola - con tutto il necessario, è fondamentale preparare anche una trousse conper make up e skincare. Tornare a svegliarsi presto è difficile per tutti, ed è in caso di ritardo che le mini size diventano dei salvavita: perfetti da avere sempre in borsetta per ogni evenienza, questiin miniatura ti permetto di truccarti e sistemarti in ogni luogo, perfetti per i pendolari.